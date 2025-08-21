Бригада скорой помощи сразу же внесла необходимые данные о состоянии пациентки, за счет этого врачи Боткинской больницы смогли подготовиться к ее поступлению и сформировать команду профильных специалистов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Столичные врачи спасли пациентку, попавшую под поезд. Скорая помощь оперативно направила все данные о состоянии женщины в медучреждение, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Специалисты в кратчайшие сроки провели точную диагностику, а затем - высокотехнологичное хирургическое лечение. Оно включало несколько этапов: остановку кровотечения, миниинвазивную операцию на печени, операцию по восстановлению ключицы и сложнейшее нейрохирургическое вмешательство на позвоночнике. Спустя две недели пациентку выписали под амбулаторное наблюдение", - рассказала Ракова.

По ее словам, бригада скорой помощи сразу же внесла необходимые данные о состоянии пациентки, за счет этого врачи Боткинской больницы смогли подготовиться к ее поступлению и сформировать команду профильных специалистов.

Женщину доставили в медучреждение в тяжелейшем состоянии: с разрывом печени, закрытым многооскольчатым переломом и смещением одного из позвонков поясничного отдела, переломами правой теменной кости, ключицы и 10 ребер, внутримозговым кровоизлиянием, а также травмой легкого.

Заммэра добавила, что специалисты провели необходимые мероприятия. Она подчеркнула, что сразу после прибытия пациентки, с учетом тяжести ее состояния и многочисленных травм, медики решили провести экстренное оперативное вмешательство в гибридной операционной.