Бесплатными будут документы из Бюро технической инвентаризации

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Справки о наследстве, объектах недвижимости в Челябинской области будут бесплатно предоставлять участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

"Очень важный законопроект внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. <…> На основании нового закона участникам специальной военной операции и членам их семей будут предоставляться бесплатно документы из Бюро технической инвентаризации. Это разного рода справки о наследстве, объектах недвижимости и другие", - говорится в сообщении пресс-службы.

На текущий момент в Челябинской области для участников специальной военной операции и членов их семей действует ряд льгот. Мобилизованные в регионе граждане могут получить региональную единовременную выплату. Кроме того, ранее депутаты приняли документы, согласно которым мобилизованным гражданам и членам их семей предоставлено право на получение бесплатной юридической помощи, также семьи мобилизованных могут получить единовременную выплату на приобретение и установку внутридомового газового оборудования и другие меры поддержки.