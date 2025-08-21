В здании общей площадью более 12 тыс. кв. м предусмотрены универсальные учебные кабинеты для учеников начальной школы и специализированные профильные помещения для школьников постарше

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Новая школа, рассчитанная на 1,1 тыс. мест, откроется на территории ЖК "Мытищи парк" в Подмосковье 1 сентября. В настоящее время застройщику объекта выдали разрешение на ввод здания в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"Министерство жилищной политики Московской области выдало группе "Самолет" разрешение на ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест в ЖК "Мытищи парк". Новое образовательное учреждение примет учеников уже 1 сентября и станет важной частью социальной инфраструктуры района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в здании общей площадью более 12 тыс. кв. м предусмотрены универсальные учебные кабинеты для учеников начальной школы и специализированные профильные помещения для школьников постарше. Также здесь предусмотрены мастерские по обработке дерева и металла, кабинет кулинарии, музыки, а также помещения для групп продленного дня.

Кроме того, в школе имеется актовый зал в форме амфитеатра площадью более 300 кв. м для проведения общешкольных мероприятий и творческих выступлений, многофункциональный библиотечный центр, два спортивных зала, столовая с двумя обеденными залами и рекреационные зоны.