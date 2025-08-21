Умер "самый милый судья в мире" Фрэнк Каприо

Ему было 88 лет

ВАШИНГТОН , 21 августа. /ТАСС/. Фрэнк Каприо, известный как "самый милый судья в мире", умер на 89 году жизни.

"Судья Фрэнк Каприо мирно ушел в возрасте 88 лет после долгой и мужественной борьбы с раком поджелудочной железы" - говорится в сообщении на его странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Каприо наиболее известен своим участием в телевизионной программе Caught in Providence ("Пойманы в Провиденсе") в роли судьи, который часто проявлял сострадание к участникам судебного процесса. Выпуски с его участием стали вирусными в социальных сетях, а люди прозвали его "самым милым судьей в мире".

"В его честь пусть каждый из нас постарается привнести в мир немного больше сострадания - так же, как он делал это каждый день", - подчеркивается в сообщении.

Каприо родился 24 ноября 1936 году в городе Провиденс, штат Род-Айленд, США. По информации портала Deadline, к моменту первого появления на телевизоре, Каприо уже занимал пост главного судьи муниципалитета родного города. Шоу с его участием первое время транслировалось на местном телевидении, однако рост популярности героя и программы вывели его на федеральный уровень.