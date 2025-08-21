Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. IV Международный детский культурный форум открылся на площадке Московского дворца пионеров, передает корреспондент ТАСС. С приветственным словом выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В течение трех дней самые талантливые [ребята] из 89 регионов и других стран, те, кто только начинает, или те, кто уже что-то умеет, будут соревноваться, общаться и формировать культурный код нашей страны", - сказала Голикова в ходе церемонии открытия.

Она также отметила, что программа этого года уникальна. "Вы будете участвовать в Большом Хакатоне, будете конструировать культурный и креативный код вашего региона, вашей страны, участвовать в международной сессии со своими друзьями, со своими партнерами. Ну и, конечно, будет очень трогательная встреча с участниками, героями специальной военной операции, которые тоже сегодня с нами", - добавила Голикова.

Форум пройдет с 21 по 23 августа в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. В нем примут участие более 2 тысяч человек из 89 регионов РФ и 14 стран мира.

Вместе с Голиковой старт форуму дали кураторы шести творческих направлений форума, которые прошли через рамку-сканер на сцене, чтобы активировать культурный QR-код и дать старт своему направлению. Среди них - народные артисты РФ Сергей Безруков, Евгений Миронов и Эдгард Запашный ("Театр и цирк"), заслуженный артист РФ Егор Дружинин ("Хореография"), директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак ("Литература и журналистика"), генеральный продюсер Okko и президент Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" Гавриил Гордеев ("Кино и анимация"), генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина Кристина Трубинова ("Музеи и изобразительное искусство") и генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга заслуженный работник культуры РФ Ольга Хомова ("Музыка").

О форуме

В течение трех дней участники будут работать в шести творческих направлениях - "Театр и цирк", "Музыка", "Кино и анимация", "Хореография", "Музеи и изобразительное искусство", "Литература и журналистика". Программа форума в этом году включает более 90 мероприятий, среди которых мастер-классы, арт-школы, образовательные сессии, творческие встречи и концерты. Дополнительно организованы экскурсии для гостей и участников форума.

Организаторами мероприятия выступают Минкультуры РФ и ФГБУК "Росконцерт". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.