Через истории о боевых операциях и экстремальных ситуациях герои объясняют, что такое любовь к Родине, патриотизм, героизм и внутренняя мотивация

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Проект "Флагманы образования" президентской платформы "Россия - страна возможностей"(РСВ) запустил спецпроект "СВОи. Разговоры с Героями" в формате серии видеоинтервью. Об этом сообщает пресс-служба РСВ.

"Цель спецпроекта - помочь педагогам и управленцам в сфере образования проводить встречи ребят с участниками СВО, выстраивать честный, тактичный и доверительный диалог с детьми и молодежью о сложных, но по-настоящему важных темах - патриотизме, долге, преодолении утрат, героизме, ответственности", - говорится в сообщении.

В съемках приняли участие председатель правления Движения первых Артур Орлов, глава движения "Юнармия" Владислав Головин, директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин, а также директор департамента по патриотической работе общества "Знание" Балдан Цыдыпов.

Через истории о боевых операциях и экстремальных ситуациях герои объясняют, что такое любовь к Родине, патриотизм, героизм и внутренняя мотивация. Эти интервью будут примером для педагогов школ, СПО, высших учебных заведений, как проводить встречи молодежи с участниками СВО и героями России, какие вопросы задавать.

"Сегодня очень важно не просто организовать встречу с героем, но и наполнить ее смыслом, теплом и доверием. Мы создали "СВОих" как инструмент для педагогов и наставников, чтобы они могли уверенно и честно говорить с детьми о сложных вещах. Этот специальный проект - не инструкция, а приглашение к откровенному диалогу, который меняет и тех, кто спрашивает, и тех, кто отвечает", - отметил руководитель проекта "Флагманы образования" Артем Миронов.

Спецпроект "СВОи. Разговоры с Героями" разработан командой проекта "Флагманы образования" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с обществом "Знание" и программой развития для участников специальной военной операции "Время героев".