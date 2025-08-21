Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что в 1920-1930 годах на территории Бессарабии существовал жестокий оккупационный румынский режим

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Современные молдавские учебники истории замалчивают злодеяния Румынии по отношению к молдавскому народу, фактически молдаване жили как рабы в период оккупации Румынией. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подлинным итогам Ясско-Кишиневской операции (20-29 августа 1944 года), в результате которой от немецко-румынских захватчиков были освобождены юго-западные территории Украинской ССР, Молдавская ССР и часть Румынии.

"История румын и всеобщая история - это молдавский учебник для 12 класса. Новейший учебник, по которому учатся все школьники в Молдове, о событиях Великой Отечественной войны. Начинаются события 1940 года, когда Красная армия вошла непосредственно в Бессарабию и освободила Бессарабию, которая была захвачена румынскими войсками еще в 1918 году. Так там пишется о том, что это был освободительный поход. И более того, в 1941 году, когда Румыния уже на стороне гитлеровской Германии как член Тройственного союза, как прихвостень Гитлера вступила в войну с Советским Союзом, пишется, что румынские войска сражались на румынской земле, то есть в Бессарабии, Молдавии, освободив Бессарабию и север Буковины и восстановили таким образом существующую границу. А факты состоят в том, что в 1920-1930 годах на территории Бессарабии, это нынешняя Молдова, существовал жестокий оккупационный румынский режим", - сказал он.

Мягков уточнил, что в эти годы в Молдавии были запрещены школы с молдавским языком, а грамотных жителей там было всего несколько процентов. Также промышленность упала по сравнению с дореволюционным, то есть российским периодом, в несколько раз, и сельское хозяйство находилось в упадке. "Фактически молдавский народ жил как раб. Абсолютное рабское положение, зависимое. То есть для Румынии Бессарабия была колонией, из которой она выкачивала природные ресурсы, сельскохозяйственные продукты. Вот они стесняются писать о том, как румыны в сороковом году бежали из Бессарабии, желая прихватить для себя все, что плохо лежит", - добавил он.

Мягков показал фотографию со страниц молдавского учебника по истории, на которой якобы изображен советский самолет со звездами во время налета на румынские площади в 1943 году. "Но когда мы приблизимся к фотографии, там четко видно, что это американские звезды, и мы четко знаем о том, что американская авиация бомбила площади, нефтяные районы, потому в 1943-1944 году до половины нефти и горючего, которое употребляла Германия, это была румынская нефть", - пояснил он.

При этом в учебниках не говорится о зверствах румынской армии на оккупированных территориях. "Наши документы, с которыми я знакомился еще в начале 2000-х годов, там четко прописано, сколько именно румыны уничтожили. Более 300 тыс. евреев на территории Бессарабии, Николаевской, Одесской областей. Уничтожали партизан, уничтожали русских украинцев, молдаван. То есть более 400 тыс. мирных граждан было уничтожено румынскими войсками во время оккупации. Об этом что-то пишется в учебнике? Ничего подобного", - подчеркнул научный директор РВИО.