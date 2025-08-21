В публикуемых документах сообщается о количествах бомбардировок, разрушениях и жертвах среди гражданского населения

ВОЛГОГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Рассекречены документы, содержащие информацию о бомбардировках немецкой авиацией территории Сталинграда и Сталинградской области летом 1942 года. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.

"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в канун годовщины массированной бомбардировки Сталинграда УФСБ России по Волгоградской области публикует рассекреченные документы, содержащие информацию о бомбардировках немецкой авиацией территории Сталинграда и Сталинградской области летом 1942 года. <…> В публикуемых документах, подготовленных УНКВД СССР по Сталинградской области в июле - августе 1942 года и направляемых в НКВД СССР, сообщается о количествах бомбардировок, разрушениях и жертвах среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задачи немецкой авиации по разрушению Сталинграда были поставлены в директиве Верховного командования вермахта №41 (план "Блау") от 5 апреля 1942 года. "Во всяком случае следует пытаться дойти до самого Сталинграда или по крайней мере вырвать его из числа промышленных центров и узлов сообщения, подвергнув его действию нашего оружия", - говорится в документе, текст которого цитирует УФСБ по региону.

Выводились из строя железнодорожные пути, вокзалы, промышленные предприятия. Более точные указания по уничтожению Сталинграда прозвучали в директиве №45 от 23 июля 1942 года: "Особенно большое значение имеет заблаговременное разрушение города Сталинграда. Кроме того, следует при случае производить налеты на Астрахань; движение судов в нижнем течении Волги должно быть парализовано путем сбрасывания мин".

С приближением войск противника активность немецкой авиации возросла. Со второй половины августа 1942 года налеты на город стали регулярными.

О Сталинградской битве

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Красной армии над фашистскими войсками.