МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Две тысячи бюджетных мест на подготовительных факультетах в 85 вузах России выделено для участников специальной военной операции в 2025-2026 году. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на встрече с участниками и детьми ветеранов СВО в Министерстве науки и высшего образования России.

"Думаем, как ребятам, девушкам, которые вернулись из зоны боевых действий, восстановить свой академический потенциал и подготовиться к поступлению в университет. Я хотел бы сегодня отдельно отметить, что для подготовки к поступлению в этом году было выделено 2 тыс. мест на бесплатное обучение на подготовительных факультетах в 85 вузах", - сказал он.

Глава Минобрнауки напомнил, что, обратившись в фонд "Защитники отечества", участники СВО могут получить не только высшее, но и дополнительное образование. Он также отметил, что ведомство намерено продолжать активное взаимодействие с Ассоциацией ветеранов СВО.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузе по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.