РВИО: Санду нужно помнить, что румыны убивали молдаван как второсортных людей

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков подчеркнул, что без знания подлинной истории молдаване не поймут, куда они движутся и к чему это может привести

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду, говоря, что молдаване - это румынский народ, забывает, что румыны убивали молдаван, считая их второсортными людьми. Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подлинным итогам Ясско-Кишиневской операции (20-29 августа 1944 года), в результате которой от немецко-румынских захватчиков были освобождены юго-западные территории Украинской ССР, Молдавская ССР и часть Румынии.

"Вот сегодня Майя Санду стремится к Румынии. Она помнит, как жила Бессарабия под румынским господством уже с 1941 по 1944 год? Репрессии, жуткие репрессии, расстрелы, убийства. Наши войска, когда освободили Молдавию, они брали показания у людей, которые сидели в румынских тюрьмах, в концлагерях, которых избивали и убивали, расстреливали. Ну, казалось бы, если сегодня Майя Санду считает, что молдаване - это румынский народ, то почему румыны убивали молдаван, считая их второсортными людьми, неполноценными людьми? И только когда пришла Красная армия в 1940 году, они почувствовали, да, мы в одной стране живем, мы люди, у нас есть собственная нация, народ", - сказал он.

Мягков подчеркнул, что без знания подлинной истории молдаване не поймут, куда они движутся сегодня, к чему это может все привести. "Я думаю, что отрезвление в Молдове, безусловно, будет. Этого не может не быть. Но произойдет это только в том случае, если мы победим, достигнем всех своих целей в СВО. И тогда, как и в 1944-1945 году, произойдут решающие события в политико-дипломатической сфере", - считает научный директор РВИО.