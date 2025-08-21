В рамках проекта по облагораживанию территории установили более 83 тыс. декоративных шаров "светлячков"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства смонтировали новую архитектурно-художественную подсветку на территории музея-заповедника "Коломенское". Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаем реализацию масштабного проекта - обновление территории музея-заповедника "Коломенское", который является точкой притяжения и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. В рамках работ оснастили новую набережную архитектурно-художественной подсветкой, которая подчеркивает ландшафтные и архитектурные решения", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что для правильного распределения световых акцентов для каждого объекта подобрали индивидуальный сценарий освещения с монохромным белым светом.

"Для подсветки цветников установили более 83 тыс. декоративных шаров "светлячков" высотой от 50 до 80 см, при солнечном свете они выглядят как одуванчики, покрытые белым пухом, и хорошо дополняют цветочные композиции. Для акцентной подсветки деревьев смонтировали более 40 декоративных грунтовых прожекторов, свет которых направлен вдоль стволов и ветвей, благодаря чему деревья буквально светятся изнутри. Для качелей, амфитеатров и павильонов были использованы линейные светильники", - добавил заммэра.

Также вдоль набережной было смонтировано и основное освещение - установлено около 140 опор с энергоэффективными светильниками.