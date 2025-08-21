Он погиб, обороняя это село

КУРСК, 21 августа. /ТАСС/. Память Героя РФ Сергея Чебнева, который погиб 18 августа 2024 года в приграничном районе Курской области, увековечат в селе Малая Локня Суджанского района, где он держал оборону. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на Курском региональном форуме "Герои, меняющие время".

"Малая Локня - место, где держало оборону подразделение Сергея Чебнева. Исполнился совсем недавно год с его героической гибели. Замечательный человек, который 12 дней удерживал оборону Малой Локни, не пуская врага на Курчатов, а затем предпринял контратаку и геройский погиб. Я был в Малой Локне, разрушена женская колония, которая является базой для сопротивления, обороны, понимаем, что там мы тоже должны какую-то точку памяти создать", - сказал он.

Хинштейн отметил, что память героям, освобождавших Курскую область, увековечат в нескольких местах, а ограничиться лишь созданием музея нельзя. Например, планируется сохранить подземные коммуникации, которые использовались военными. "Не буду называть, где и какие, но я абсолютно уверен, что это действительно будет вызывать огромнейший интерес", - добавил врио главы региона.

Хинштейн подчеркнул, что 1 000-летие Курска, которое будет отмечаться в 2032 году, является шансом и уникальной возможностью преобразить не только город, но и весь регион.

Подвиг Чебнева

Подполковник Чебнев, не состоявший на службе в армии на момент начала СВО, пришел в военкомат и мобилизовался. Во главе батальона он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области. В 2022 году он был награжден медалью Суворова, в 2023 году - медалью "За отвагу", в 2024 году - орденом Мужества.

Звание Героя России было присвоено ему за подвиг в Курской области в августе 2024 года. Подполковник 12 дней руководил обороной населенного пункта Малая Локня, удерживая позиции вблизи Суджи. Он взял на себя командование личным составом трех полков различного подчинения, превратив обороняемые объекты в неприступную крепость на пути врага, рвавшегося к Курской АЭС. 18 августа ВСУ нанесли удар по Малой Локне из РСЗО HIMARS, высадили десант в тылу территории обороны. Чтобы не дать противнику закрепиться и окружить подразделения, Чебнев принял решение выбить врага и лично возглавил штурмовую группу. В ходе боя группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе. Подполковник получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева обеспечили возможность для ВС РФ перебросить резервы.

Тело Сергея Чебнева 10 марта обнаружили у здания женской колонии в освобожденной Малой Локне и вытащили из-под завалов. Прощание с Героем России состоялось 16 марта в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде.