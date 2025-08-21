Россия при посредничестве Катара передала троих украинских детей их семьям

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова также оказала содействие в переезде на Украину взрослому с инвалидностью

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Еще трое детей в ближайшее время воссоединятся со своими родственниками на Украине при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при посредничестве Катара, передает корреспондент ТАСС.

"Продолжаем работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в третьих странах. Ведем ее по поручению президента России Владимира Путина. В ближайшее время с семьями на Украине воссоединятся трое детей - два мальчика, 8 и 15 лет, и шестилетняя девочка", - заявила Львова-Белова журналистам.

Также уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка оказала содействие в переезде на Украину взрослому с инвалидностью.