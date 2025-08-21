Это передвижная инсталляция, которая позволит жителям узнать о героях малых городов, познакомиться с их биографией

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал интерактивный проект "Карта героев", представляющий собой передвижную инсталляцию, которая позволит жителям узнать о героях малых городов, познакомиться с их биографией и предложить наиболее удобный вариант увековечения их памяти и подвигов в городской среде.

На стенде "Молодежь и городская среда" выставки форума "Развитие малых городов и исторических поселений" главе кабмина представили проект по увековечению памяти героев, в особенности участников специальной военной операции, "Карта героев".

"Мы разработали интерактивный проект, который называется "Карта героев". Ее особенность заключается в том, что жители смогут узнать о героях малых городов, поближе познакомиться с биографией земляков и предложить наиболее удобный вариант увековечения их памяти и их подвигов в городской среде. Для этого разрабатывается передвижная инсталляция", - рассказал разработчики проекта.

Они также уточнили, что цель проекта - создать комплексную систему учета, которая будет включать в себя всех героев российской истории с большим акцентом на героев СВО.

"Ребята, спасибо огромное. Очень важное дело. И, по-моему, прекрасная идея, - отреагировал Мишустин. - Это очень важно. И уверен, что это везде в стране будет поддержано. И сама идея прекрасная. Я хочу вам пожелать удачи. Так держать".