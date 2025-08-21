В центре Владивостока после реконструкции открылся участок набережной

Работа по обновлению набережной продолжится и каждый год будут вводиться новые участки, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа. /ТАСС/. Обновленный участок набережной Спортивной гавани открылся после масштабной реконструкции во Владивостоке. Обновленные пешеходные дорожки, детская площадка и скейт-рампа, а также декоративные элементы появились на набережной, передает корреспондент ТАСС.

"Открыли еще одну часть набережной. Безусловно, она сделана очень красиво, в современном облике. <…> Мы сегодня видели - из Красноярска, из Москвы приезжают гости, из районов Приморья. И, конечно, это одна из частей мастер-плана. По поручению Юрия Петровича Трутнева были выделены денежные средства. Город проводил эти работы вместе с краем", - рассказал журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который осмотрел новый участок общественного пространства. Он добавил, что работа по обновлению набережной продолжится и каждый год будут вводиться новые большие участки набережной.

Новый участок набережной представляет собой широкое пространство для променада, где могут комфортно перемещаться пешеходы, бегуны и велосипедисты. На набережной обустроены зеленые зоны, установлены трибуны с видом на море и несколько тематических малых скульптурных форм, посвященных дальневосточным регионам.

В пресс-службе правительства Приморья рассказали, что обновление набережной прошло в рамках работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию будущего филиала Национального центра "Россия". На эти цели из краевого бюджета через механизмы государственной программы Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" были предусмотрены субсидии в размере более 255 млн рублей. Общий объем средств на благоустройство территории составил 268,5 млн рублей.