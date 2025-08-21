Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что такое пособие воспитывало бы молдаван, которые проживают в России, в духе добрососедства и дружбы молдавского и российских народов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) готово создать учебное пособие о подлинной истории Молдавии, которое стало бы ответом на фальсификацию молдавской истории со стороны западных стран. Об этом сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подлинным итогам Ясско-Кишиневской операции (20-29 августа 1944 года), в результате которой от немецко-румынских захватчиков были освобождены юго-западные территории Украинской ССР, Молдавская ССР и часть Румынии.

"Сколько молдаван проживает сегодня в Российской Федерации? Около 400 тыс. примерно. Во всех европейских странах примерно столько же. Можно себе представить, что думают в европейских странах молдаване, которые туда уехали, когда там читают и учебники, и пропаганду. И здесь тем молдаванам, которые живут сегодня в РФ, тоже нужно знать подлинную историю той страны, где они выросли, откуда они приехали. И вот первым шагом была бы, наверное, подготовка учебного пособия о истории Молдавии или истории Молдовы с древнейших времен до наших дней для молдаван, которые проживают в России. А на английском языке - для молдаван, которые проживают в европейских или каких-то других странах", - сказал он.

Научный директор РВИО отметил, что такое пособие воспитывало бы молдаван, которые проживают в России, в духе добрососедства, дружбы молдавского и российских народов. "Если какие-то издательства заинтересуются, РВИО готово подготовить такое учебное пособие в сотрудничестве с Культурным центром Молдовы в России, с Центром Победы в самой Молдове, с многими другими молдаванами, которые живут и здесь, и непосредственно в Молдове, которые знают подлинную историю. Такой учебник был бы на самом деле ответом на ту ложь, грязь, которая льется сегодня на молдавскую историю или на совместную российско-молдавскую историю, на молдавское прошлое. У нас есть материал, мы собираем и, безусловно, можем подготовить. Главное, политическая воля, желание, мы готовы это сделать", - уточнил он.

Мягков добавил, что сегодня западные центры помогают создавать специальные учебники для европейских стран и для стран бывшего Советского Союза, в которых искажены исторические факты. Он также напомнил, что Российское военно-историческое общество сейчас ведет работу с учебниками истории стран бывшего Советского Союза. "Готовится работа специально по этим учебникам и вообще по истории стран бывшего Советского Союза. Она будет сделана", - отметил он.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что Минпросвещения ведет работу с профильными министрами из стран СНГ по согласованию подходов к трактовке единого исторического прошлого.