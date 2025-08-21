Мишустин: за объекты благоустройства проголосовали более 16,5 млн жителей

Около 6 тыс. предложений реализуют

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Более 16,5 млн граждан в 2025 году приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, около 6 тыс. предложений будут реализованы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"В этом году свыше 16,5 млн жителей практически всех российских регионов приняли в нем [всероссийском онлайн-голосовании] участие. В том числе более 130 тыс. из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, - заметил он. - В итоге порядка 6 тыс. их предложений будут учтены и обязательно реализованы".

Мишустин также указал на важность ориентирования глав регионов на мнение граждан в работе по созданию городской среды.

"Это одно из ключевых условий для любого населенного пункта, как и современное жилье, - подчеркнул он. - И, конечно, исправно работающая инфраструктура - инженерная, коммунальная, транспортная, социальная".

Премьер-министр также рассказал о планах по созданию городской среды на ближайшие пять лет. За этот срок предстоит привести в надлежащее состояние еще "тысячи километров дорог, построить новые, модернизировать инженерные и коммунальные сети, - сотни детских садов, школ, медицинских объектов". В план работ входит также расселение людей из непригодных для жизни домов и создание коммерческих площадей, которые предприниматели смогут использовать для своего бизнеса.

"Решение такой серьезной и масштабной задачи предусмотрено мероприятиями нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - заключил Мишустин.