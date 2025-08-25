С учетом льгот и кадастровой цены: как рассчитать налог на имущество

Каждый год владельцы гаражей, комнат, квартир, домов и другой недвижимости в России платят налог на имущество. Он рассчитывается ФНС на основании кадастровой стоимости объектов, льгот, вычетов, ставок и налогового периода. Объясняем, когда платить налог на недвижимость физических лиц в 2025 году, из чего он состоит, как можно сократить налоговый платеж

Что такое имущественный налог и кто его платит

Налог на имущество физических лиц — платеж, который рассчитывается для владельцев недвижимости. Начисление приходит один раз в год после регистрации комнаты, квартиры, дома, гаража, парковочного места в Росреестре. Также к объектам налогообложения относятся такие нежилые здания, как:

недостроенные дома;

единые недвижимые комплексы. К ним относятся заводы, фабрики и подобные объекты.

Этот налог не касается земельных участков и транспорта — для них существуют отдельные налоговые сборы. Начисляется налог на имущество независимо от того, пользуется объектами собственник или нет. Даже если квартира нежилая, то все равно на нее начисляют налог. Ставки могут незначительно отличаться в зависимости от муниципалитета. Налоговый кодекс — общий свод правил, которыми должны руководствоваться власти.

Очень часто родственники включают в число собственников недвижимости своих детей. В таких ситуациях налог за них платят родители или другие ответственные лица. На федеральном уровне от уплаты освобождены дети с инвалидностью. Местные власти могут устанавливать свои налоговые послабления для несовершеннолетних.

Какие бывают льготы

В ст. 407 НК РФ перечислен обширный список тех, кто имеет право на льготу по уплате имущественного налога. Среди них:

инвалиды I и II группы, инвалиды с детства и дети-инвалиды;

участники специальной военной операции;

пенсионеры и предпенсионеры;

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации и лица, награжденные орденом Славы трех степеней.

Власти городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, администрация федеральной территории "Сириус", вправе устанавливать дополнительные льготы. Для уточнения данных на сайте ФНС создан раздел "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам". Физические лица, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей, вправе получить налоговый вычет.

В каких случаях можно снизить платеж

В ст. 403 НК РФ предусмотрен ряд вычетов при расчете. Вычет — площадь, за которую собственнику не нужно платить налоги на имущество. Сумма зависит от конкретного объекта недвижимости, в том числе нежилой:

10 кв. м — для комнаты или части квартиры;

20 кв. м — для квартиры или части дома;

50 кв. м — для дома.

Так, хозяину дома площадью 100 кв. м необходимо платить налоги на имущество только за 50 кв. м.

Еще больше снизить налоги на имущество могут семьи, которые воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет. На каждого несовершеннолетнего ребенка начисляют вычет:

5 кв. м — по комнате, квартире или ее части;

7 кв. м по жилому дому или его части.

Этот вычет суммируется со стандартным. Таким образом, родители с тремя маленькими детьми, живущие в квартире площадью 100 кв. м, заплатят налог не за 80 кв. м, а за 65 кв. м. Право на подобное снижение налогов на имущество имеет любой собственник. Для этого не нужно подавать какие-либо документы. ФНС сократит налоговый сбор автоматически.

Правила оформления

Чтобы получить льготу, необходимо подать в любой налоговый орган соответствующее заявление. Сделать это можно несколькими способами:

отправить письмо по почте или лично посетить налоговую инспекцию;

воспользоваться сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС;

посетить МФЦ, где оказывают необходимую услугу.

Образец заявления опубликован на сайте ФНС. Обращение налогоплательщика рассмотрят не позднее 30 дней с момента получения. Также налоговый орган может запросить данные, подтверждающие право на льготу. В такой ситуации сроки рассмотрения могут увеличиться, но не более чем на 30 дней. Данные о выбранных объектах для предоставления льготы следует подать до 1 апреля следующего года (относительно отчетного периода, за который будет рассчитываться налоговый сбор).

Важное условие — недвижимость находится в собственности человека, получающего льготу. Стоимость каждого такого объекта не должна превышать 300 млн рублей. Налоговую льготу можно оформить на один объект каждого типа недвижимости:

жилой дом или его часть;

квартиру, ее часть или отдельную комнату;

машино-место или гараж;

помещения, которые используются в качестве творческих мастерских, ателье, студий; льготой вправе воспользоваться владельцы жилых домов, квартир или комнат, где созданы негосударственные музеи, галереи, библиотеки;

постройку, сооружение площадью не более 50 кв. м (должны находиться на участках огородничества, садоводства, личного подсобного хозяйства или ИЖС).

Налоговые периоды

В случае, когда квартира была в собственности у владельца меньше года, налог на нее считается не за 12 месяцев, а только за время фактического владения. С какого месяца начисляется налог на имущество за 2024 год, зависит от даты вступления в собственность. Ее фиксируют в ЕГРН. Если права зарегистрировали с 1-го по 15-е число текущего месяца включительно, то налог за текущий месяц рассчитают. С 16-го числа и позже налог на имущество считается с учетом месяца, следующего за вступлением в права собственности.

Для объектов, которые в собственности меньше года, используют специальный коэффициент: число полных месяцев владения, поделенное на 12. Тем, кто впервые получил налоги на имущество, платеж начислят за остаток года после оформления квартиры в собственность.

Налоговая база

В 2025 году налоги на имущество в России будут уплачиваться с учетом кадастровой стоимости. Чтобы посчитать итоговую сумму, следует учитывать цену по кадастру на 1 января того года, за который считается налоговый сбор. Для новых жилых помещений — на день внесения сведений в ЕГРН. Чтобы рассчитать кадастровую стоимость, используют такие критерии, как тип недвижимости и ее площадь, престижность района, где она расположена. Узнать итоговую сумму после оценки дома, квартиры, комнаты или другого помещения в собственности можно:

в личном кабинете Росреестра;

в кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС;

с помощью сервиса "Публичная кадастровая карта".

Также сведения укажут в уведомлении о необходимости оплатить налоги на имущество в 2025 году. В случае, когда собственник считает, что при определении кадастровой стоимости допустили ошибку, он вправе урегулировать этот вопрос в досудебном порядке или в суде. Для исправления неточностей в Росреестре рекомендуют обратиться в государственное бюджетное учреждение:

через МФЦ;

отправив письмо по почте с уведомлением о вручении;

через заявление по электронной почте, для этого необходимо иметь электронную цифровую подпись.

В обращении требуется указать фамилию, имя и отчество физического лица, номер телефона для связи, почтовый адрес и адрес электронной почты заявителя. Также следует написать кадастровый номер объекта (объектов) недвижимости, кадастровую стоимость которого необходимо уточнить. В заявлении должны быть перечислены конкретные ошибки и обоснования.

Расчет кадастровой стоимости может быть оспорен в суде или в комиссии, если она была создана по решению субъекта РФ. Во втором случае при досудебном обжаловании следует подготовить следующие документы:

выписку из ЕГРН с данными об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;

копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости;

отчет об оценке рыночной стоимости на бумажном и электронном носителях;

документы, подтверждающие неверную информацию об объекте недвижимости, которую использовали для определения кадастровой стоимости.

Ставки налога

Итоговая сумма налога на квартиру во многом зависит от налоговой ставки. Она зафиксирована в нормативных правовых актах муниципальных образований и законах городов федерального значения. Ставка не более 0,1% действует для:

жилых домов, квартир, их частей, отдельных комнат;

объектов незавершенного строительства (это правило работает, если проектируемое назначение постройки — жилой дом);

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

гаражей и парковочных мест;

хозяйственных построек, сооружений на участках для личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, ИЖС (площадь каждого такого объекта не должна превышать 50 кв. м).

В муниципалитетах, городах федерального значения ставку по вышеуказанным объектам могут снизить до нуля или увеличить. В НК РФ установлен верхний предел на уровне 0,3%. С 1 января 2025 года также действует ставка в 2,5%. С ее учетом ФНС начисляет налог на недвижимость стоимостью свыше 300 млн рублей по кадастру. На остальные объекты недвижимости в собственности физических лиц приходит налог на имущество по ставке не более 0,5%. Уточнить актуальные данные для конкретного населенного пункта можно на официальном сайте ФНС.

Сроки уплаты и штрафы

Во втором полугодии налоговая рассчитывает, сколько нужно заплатить за недвижимость, которой человек владел в прошлом году. Собственнику требуется только оплатить необходимую сумму не позднее 1 декабря. Если у человека зарегистрирован личный кабинет на сайте ФНС, то уведомление о расчете налога и уплате по умолчанию придет туда. Тем, кто не пользуется подобным сервисом, документ пришлют по почте.

Несвоевременная уплата налогового сбора грозит штрафом от 20 до 40% от общей суммы задолженности. Начиная со 2 декабря собственнику имущества будут ежедневно начисляться пени. Их размер зависит от суммы задолженности и количества дней просрочки. Злостным неплательщикам могут запретить выезд за границу (при сумме долга от 30 тыс. рублей), по суду удерживать с них средства для возмещения долга.

Мобилизованные и жители приграничья в Курской области

Для некоторых физических лиц предусмотрены отсрочки по уплате налога на имущество. Такой возможностью вправе воспользоваться жители районов Курской области, граничащих с Украиной. Также отсрочка полагается временно покинувшим свои дома после введения режима контртеррористической операции. Для этих категорий налог на имущество, подлежащий к уплате за 2025 и 2024 годы, можно оплатить не позднее 1 декабря 2026 года.

Мобилизованным предоставлено право оплачивать налоги на имущество после завершения службы. Крайний срок — 28-е число третьего месяца, следующего за месяцем увольнения. При желании долг по налогу погашается равными платежами в течение шести месяцев.

Если в уведомлении есть ошибка

В случае, когда в письме от налоговой обнаружилась ошибка, можно попросить провести перерасчет. Для этого требуется написать заявление по установленной форме и приложить к нему документы:

подтверждающие основания для перерасчета налога на квартиру или другой объект;

содержащие характеристики объекта налогообложения;

льготы или основания для освобождения от уплаты налога на квартиру, дом, комнату.

Когда все бумаги собраны, их следует направить в налоговый орган через МФЦ. Заявление рассмотрят в течение 30–60 дней. Если ФНС одобрит заявку, человеку пришлют новое уведомление. Сроки уплаты налога на квартиру после перерасчета — до трех месяцев, не позднее 28-го числа последнего из них. Отсчет начинается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором было получено новое уведомление.

Коротко о главном

Налог на имущество в России ежегодно приходит всем владельцам после того, как их права зарегистрированы. Итоговая сумма налога на недвижимость в 2025 году начисляется ФНС и зависит от кадастровой стоимости, налогового периода владения и ставок, которые действуют в конкретном населенном пункте.

Сократить налоги на имущество позволяют различные льготы и вычеты. Уплата налога обязательна, а игнорирование этого требования может обернуться начислением пени, штрафа от 20 до 40% от общей суммы, запретом на выезд за рубеж.