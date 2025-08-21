В КБР улицы пострадавшего от схода селя города полностью расчистили от наносов

Речь идет о центральных улицах Тырныауза, где расположены социально значимые объекты инфраструктуры

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Улицы и социальные объекты высокогорного города Тырныауза в Кабардино-Балкарии (КБР) полностью расчистили от грязекаменных наносов. Об этом ТАСС рассказал глава администрации города Азамат Афашоков.

"Большая часть наносов была на центральных улицах нашего города. Расчищать их мы начали сразу, как только позволили погодные условия. Эта кропотливая работа с привлечением большого количества спецтехники полностью завершена. Фрагментарно остались несколько небольших участков, где работы доделают уже в ручном режиме", - сообщил Афашоков.

Речь идет о центральных улицах города, где расположены социально значимые объекты: площади, дороги, тротуары, администрация муниципалитета.

"Начались ремонтно-восстановительные работы на основном, федеральном мосту через реку Герхожан-Суу. Также ведется расчистка подмостового пространства регионального моста. Продолжаем работу над проектами реконструкции селепропускного лотка и транспортной инфраструктуры города", - написал в своем Telegram-канале глава КБР Казбек Коков.

В июле в райцентре Эльбрусского района Кабардино-Балкарии - городе Тырныаузе - сошли сразу два крупных селевых потока. Стихия нарушила функционирование систем газо-, водо- и энергообеспечения, автомобильного движения. Были разрушены дороги, мосты, значительно пострадала коммунальная сфера. С 21 июля в муниципалитете действует режим ЧС.