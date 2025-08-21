"Страна": в Одессе попавшего в ДТП мужчину увезли в военкомат

Как отмечает издание, при проверке документов выяснилось, что один из участников аварии скрывался от военкомата

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Приехавшая на место ДТП в Одессе полиция задержала одного из участников инцидента и увезла в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Как отмечает издание, при проверке документов выяснилось, что один из участников ДТП скрывался от военкомата. В патрульной полиции Одессы подтвердили эту информацию. "После того, как ему сообщили, что он должен проехать в ТЦК, мужчина пытался скрыться с места происшествия и во время побега упал", - говорится в Telegram-канале полиции.

В полиции утверждают, что на место была вызвана скорая, которая увезла задержанного в больницу. Мужчине диагностировали перелом ключицы. При этом в сообщении полиции не уточняется, действительно ли мужчину после больницы увезли в военкомат.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки личного состава в ВСУ ТЦК регулярно активизируют рейды по общественным местам.