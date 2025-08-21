Старые программы обучения водителей сохранят действие до 1 марта

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Введение обновленных образовательных программ в автошколах отложено на шесть месяцев, изначально планировалось, что новые правила вступят в силу с 1 сентября. С приказом Минпросвещения ознакомился ТАСС.

Старые программы обучения водителей сохранят действие до 1 марта 2026 года, уточняется в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно новым образовательным планам, предполагается проведение части занятий в дистанционном формате. Кроме того, для получения водительских прав категории "D" (автобус) будет достаточно пройти переподготовку, если у кандидата уже имеется стаж управления легковым автомобилем или грузовиком. Также предусматривается возможность подготовки водителей непосредственно на базе автопарков. Помимо этого, предлагалось увеличить количество часов вождения на дорогах, исключить тему "Вождение с прицепом", а также дополнить курс вопросами опасного вождения, использования средств индивидуальной мобильности, предъявления электронных документов и ношения жилетов со световозвращающими полосами.