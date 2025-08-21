Проектирование устройства точек доступа Wi-Fi также идет в медицинских учреждениях, сообщил председатель правительства Мордовии Батыр Эмеев

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют к 1 сентября обеспечить точками доступа Wi-Fi все многофункциональные центры (МФЦ), также интернет появится в больницах и на общественных территориях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Мордовии Батыр Эмеев.

"Сегодня провел совещание с профильными министерствами по вопросу работы мобильного интернета и организации точек доступа Wi-Fi в общественных местах Саранска. По поручению главы Республики Мордовия до 1 сентября все МФЦ будут обеспечены доступом к сети. Интернет появится также в больницах и на общественных территориях. Там, где фиксируется перегрузка сети, проведем повторную проверку", - написал Эмеев.

В Саранске для подключения интернета выбрали 16 общественных территорий. На шести площадках (ул. Гожувская, Парк Победы на ул. Ярославской, Экопарк, Центральная площадь на ул. Коваленко, бульвар на ул. М. Расковой, Парк Пролетарского района) сеть работает в тестовом режиме, в Парке имени А. С. Пушкина ввели в эксплуатацию семь точек Wi-Fi. В ближайшее время интернет заработает на площади Тысячелетия, площади Победы, Советской площади и площади Кафедрального собора Федора Ушакова. Также в работе еще пять территорий - Сквер Защитников Донбасса, Парк 30-летия Победы у ТЭЦ-2, бульвар Цаплина, бульвар Братьев Веденяпиных, Парк Ленинского района.

Эмеев также отметил, что по 41 учреждению здравоохранения идет проектирование устройства точек доступа Wi-Fi.

"Правительство Мордовии постоянно контролирует ситуацию. Мы отслеживаем все обращения и комментарии жителей из-за отсутствия интернета и по мере возможности принимаем необходимые меры для улучшения ситуации", - написал Эмеев.