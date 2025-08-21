Чаще всего на неправильную парковку на штрафстоянки попадали авто марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Range Rover

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Эвакуаторы "Московского паркинга" переместили с начала года на спецстоянки порядка 24 тыс. машин премиум-класса, припаркованные под запрещающими знаками и на тротуарах. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса правительства Москвы.

"Мы круглосуточно следим за безопасностью на дорогах столицы. В том числе перемещаем все автомобили, которые припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки, независимо от марки или стоимости машины", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводят в пресс-службе.

Так, с начала года эвакуаторы отвезли на штрафстоянки почти 24 тыс. машин премиум-класса. Владельцы этих автомобилей парковались под запрещающими знаками, на тротуарах и местах для инвалидов.

"Чаще всего туда попадали авто марок BMW (7,7 тыс. раз), Mercedes-Benz (7 тыс. раз), Audi (3,8 тыс. раз), Lexus (1,8 тыс. раз) и Range Rover (1,5 тыс. раз)", - уточнили в пресс-службе.