Боеприпас уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности

СОЧИ, 21 августа. /ТАСС/. Дайвер в Сочи обнаружил во время погружения британскую ручную осколочную оборонительную гранату времен Первой и Второй мировых войн, боеприпас уничтожен, сообщили журналистам в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В правоохранительные органы поступила информация, что в поселке Лазаревское во время погружения под воду мужчина заметил подозрительный предмет. Прибыв на место, специалисты ОМОН идентифицировали находку как оборонительную гранату Миллса , - говорится в официальном заявлении ведомства.

Там уточнили, что такая британская ручная осколочная граната могла применяться в период Первой и Второй мировых войн. Боеприпас вывезли в ущелье, где произвели уничтожение с соблюдением всех необходимых мер безопасности.