МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Молодежный форум "День будущего" на Восточном экономическом форуме поможет создать условия формирования экосистемы поддержки талантливой молодежи. Об этом сообщили в Фонде Росконгресс.

"Молодежный форум "День будущего" на Восточном экономическом форуме дает молодым специалистам шанс выстроить коммуникации с представителями бизнеса, власти и общественных организаций. Убежден, что форум поможет создать условия формирования экосистемы поддержки талантливой молодежи, а также обеспечить активное использование инновационных идей молодых специалистов в экономическом и социальном развитии Дальнего Востока, тем самым решая стратегическую задачу по обеспечению будущего не только региона, но и всей России", - сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Он отметил, что молодое поколение задает общий темп движения России. "Поддержка молодежи - один из главных государственных приоритетов. С начала года запущен новый национальный проект "Молодежь и дети", в рамках которого создаются возможности для обучения, профессионального и личностного роста, а также международного диалога", - добавил он.

В рамках молодежного дня пройдет более 15 сессий в различных интерактивных форматах. Участников ожидают экспертные дискуссии, мастер-классы в формате Ted Talks и практико-ориентированные лекции.

Широкий спектр тем с успешным предпринимателем позволит обсудить интерактивный блок "30 вопросов лидеру большого бизнеса". Проект "Судьба" предоставит возможность в ходе неформальной беседы обсудить карьерный путь государственных деятелей и топ-менеджеров компаний.

Кроме того, участники рассмотрят вопросы, связанные с трансформацией современных профессий с учетом развития цифровых технологий, перспективами электронной торговли, образовательным потенциалом Дальнего Востока, экосистемой индустрии путешествий, драйверами игровой индустрии России и влиянием инфлюенсеров на формирование мнения людей в финансовой сфере.

О форуме

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.