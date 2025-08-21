Помощь получат около 1 млн жителей региона

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова обеспечит продовольственную помощь примерно 1 млн жителей Сектора Газа. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"В секторе Газа в эти дни начнется беспрецедентная по своим масштабам гуманитарная акция Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В рамках этой миссии около одного миллиона жителей региона получат продовольственную помощь и товары первой необходимости", - написал Кадыров.

В частности, жителям будет передано 50 тыс. порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий и 500 тонн воды.