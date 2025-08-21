В 20 школах Татарстана запустили сервис прохода по биометрии

Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко также назвал вход в учебное заведение "по лицу" не только вопросом удобства, но и безопасности, поскольку сразу становится известно, где находится ребенок

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Республика Татарстан стала одним из первых регионов России, где запущен сервис по проходу в школы при помощи биометрии. На данный момент такая возможность есть в 20 школах региона, рассказал журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"В Татарстане, в одном из первых субъектов Российской Федерации, где уже в 20 школах запущен сервис проход в школу при помощи биометрии по лицу", - сказал Григоренко.

Вице-премьер добавил, что проход в школу "по лицу" является не только вопросом удобства, но и безопасности, поскольку сразу известно, где находится ребенок. Он подчеркнул, что использование биометрии является добровольным.