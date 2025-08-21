В газете "Санья жибао" отметили, что большое впечатление на журналистов произвел центр по сохранению генетического материала тропических растений, в особенности водяных лилий

ХАЙКОУ, 21 августа. /ТАСС/. Группа журналистов из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ознакомилась с достижениями и потенциалом свободного торгового порта южной китайской провинции Хайнань. Об этом пишет газета "Санья жибао".

Пресс-тур был организован на днях в городе Санья с участием 29 журналистов из 16 ведущих СМИ АСЕАН. Программа включала знакомство с инновационными практиками по таким направлениям, как сохранение тропических ресурсов, тестирование инженерного морского оборудования, защита коралловых рифов и ряд других сфер.

Большое впечатление, пишет газета, произвел на журналистов центр по сохранению разнообразия водяных лилий, где собрано более 300 видов этого растения. Центр является ярким образцом сохранения генетического материала тропических растений, отмечает издание.

Журналисты получили также возможность ознакомиться с резервуаром для генерации экстремальных волн на базе глубоководных технологий и инноваций залива Ячжоу. Участникам пресс-тура рассказали о проводящихся там комплексных испытаниях для оборудования глубоководной энергетики, морских роботов, нефтегазовых платформ, наблюдательных приборов и т. д. Для этого моделируются экстремальные морские условия с волнами и течениями, что помогает проверять и оптимизировать стабильность и надежность морского оборудования.

В Научно-исследовательском институте коралловых рифов города Санья журналисты узнали, что здесь была создана исследовательская система, ядро которой составляют лаборатория биологических генетических ресурсов коралловых рифов, лаборатория стрессовых воздействий на морскую экологическую среду и лаборатория мониторинга морской среды. Институт сосредоточен на исследованиях коралловых рифов в районе острова Хайнань и защите окружающей среды.

Директор института У Чуаньлян подробно рассказал группе журналистов о китайском подходе к защите коралловых рифов. Он также выразил надежду на то, что удастся донести китайскую концепцию до большего числа стран в интересах совместной защиты коралловых рифов в Южно-Китайском море. "Строительство свободного порта острова Хайнань открывает множество возможностей, необходимо налаживать механизмы обмена и способствовать регулярному сотрудничеству. В настоящее время институт уже сотрудничает с Малайзией и в будущем надеется установить связи с большим числом стран АСЕАН", - сказал У Чуаньлян.