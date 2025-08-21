Ряд маршрутов между Москвой и Московской областью передадут на обслуживание в столицу

Всего до 2028 года планируется передать около 170 смежных маршрутов от станций рельсового каркаса в ближайшее Подмосковье

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ряд пригородных маршрутов включат в московскую транспортную систему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Совместно с Министерством транспорта Московской области проработан вопрос передачи смежных маршрутов между Москвой и областью в ведение Московского транспорта. Это подразумевает включение в систему Московского транспорта не менее 30% пригородных маршрутов. Переход пригородных маршрутов под управление Московского транспорта - логическое продолжение проекта МЦД. Автобусы свяжут ближайший пригород со станциями метро внутри МКАД, в том числе там, где нет железной дороги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация данного решения является одним из шагов к развитию дорожной инфраструктуры Подмосковья: вводу новых выделенных полос, обустройству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и другое. Кроме того, освободившийся подвижной состав областного перевозчика будет перераспределен на маршруты до ближайших станций МЦД на территории Московской области.

"Для этого будет использовано более 1,5 тыс. современных автобусов российского производства. Благодаря регулярному обновлению парка мы не только поддерживаем один из самых низких средних возрастов автобусов среди городов России и Европы, но и обеспечиваем отечественные заводы заказами и создаем новые рабочие места", - заверили в пресс-службе.

Всего до 2028 года планируется передать около 170 смежных маршрутов от станций рельсового каркаса в ближайшее Подмосковье. В зоне работы маршрутов проживает свыше 3 млн человек.

"Запуск маршрутов будет разбит по годам: на 2025 год запланирован запуск 25 маршрутов в северо-западном и западном и юго-западном направлениях; на 2026 год - планируется к передаче около 50 маршрутов в северо-западном, западном, юго-западном, северном и северо-восточном направлениях; на 2027 и 2028 годы программа прорабатывается", - анонсируется в сообщении.

Обновление парка и изменение нумерации

"Планируется расширение парка за счет закупки новых автобусов разных классов: малого, среднего и большого. Важно, что впервые будут приобретены специальные автобусы большого класса пригородной комплектации для эксплуатации на протяженных маршрутах. Все автобусы будут соответствовать московским стандартам: оснащены климат-контролем, низким полом, накопительными площадками для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок, USB-зарядками и медиапанелями для информирования. Автобусы получат специальный дизайн, чтобы их можно было легко отличить от обычных городских", - пояснили в пресс-службе.

Благодаря обновлению подвижного состава увеличится пропускная способность маршрутов. На части маршрутов, где сейчас используются автобусы малого класса, будут запущены машины среднего и большого класса. Это позволит перевозить больше пассажиров, а также повысит комфорт и безопасность поездок. Более 30% маршрутов будут переведены на автобусы более вместительного класса.

"В системе Московского транспорта уже есть маршруты с такими же номерами, как те, что передаются из Подмосковья. Чтобы избежать дублирования, нумерация маршрутов будет изменена с максимальным сохранением привычных номеров маршрутов", - предупредили на предприятии.

Кроме того, ведется работа над обновлением тарифной сетки под пригородные маршруты для маршрутов, которые планируется передать на обслуживание в Москву с сентября 2025 года. Бесплатный проезд будет предоставляться тем категориям граждан Московской области и Москвы, которые в настоящее время имеют право бесплатного проезда на маршрутах столицы по социальной карте жителя Московской области и социальной карте Москвича соответственно.

"Развитие сети пригородных маршрутов Московского транспорта обеспечит жителям Москвы и области привычный уровень сервиса: удобные и предсказуемые интервалы движения автобусов, комфортное расписание, современный подвижной состав, а также профессионализм водителей. <…> Благодаря передаче маршрутов высвободится подвижной состав областных перевозчиков, который будет перенаправлен на усиление внутриобластных маршрутов у станций МЦД в Московской области. Новые пригородные маршруты также дадут импульс развитию транспортной инфраструктуры как в Москве, так и в Подмосковье: будут обновляться остановочные павильоны, вводиться выделенные полосы, проектироваться и модернизироваться транспортно-пересадочные узлы", - резюмировали в пресс-службе.