МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и признал запрещенной к распространению информацию, содержащую признаки разжигания ненависти к цыганам. Об этом говорится в материалах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Признать информацию, размещенную в сети Интернет на сайтах: (перечисление 5 web-страниц - прим. ТАСС), запрещенной к распространению на адрес. Решение суда в части признания информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на адрес подлежит немедленному исполнению", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, в перечень запрещенных ресурсов вошли публикации, содержащие оскорбительные высказывания и мемы, в том числе широко распространенная цитата из фильма Гая Ричи "Большой куш" ("Ненавижу, <...>, цыган"). Кроме того, блокировке подлежат обсуждения на интернет-форумах и статьи с негативными высказываниями, признанные экстремистскими по содержанию.