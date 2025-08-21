Жители республики вынуждены уезжать в другие регионы России в поисках работы и более высокой зарплаты

ЛУГАНСК, 21 августа. /ТАСС/. Проблема с занятностью населения в Луганской Народной Республике остается нерешенной. На данный момент центрах занятости региона более 14 тыс. вакансий, люди вынуждены уезжать в другие регионы России в поисках работы и более высокой зарплаты.

Об этом в ходе прямой линии сообщила министр труда и социальной политики Луганской Народной Республики Елена Макаренко, отвечая на вопросы жителей региона.

"С занятостью населения проблемы решить не удалось. На сегодняшний момент, как и в других субъектах Российской Федерации, у нас кадровый голод. У нас в центре занятости на сегодняшний день более 14 000 вакансий, по которым мы не можем найти трудовые ресурсы для того, чтобы ее покрыть. Это такая большая объемная проблематика не только нашего субъекта, но и всей Российской Федерации", - отметила она.

По словам министра, за семь месяцев 2025 года через центр занятости было трудоустроено чуть меньше 3 000 человек. "Хотят больше зарплаты, чем работодатели могут дать.<…> У нас много угольщиков (шахтеров - прим. ТАСС) , которых мы не можем на сегодняшний момент трудоустроить, и люди выезжают в близлежащие субъекты на заработки", - добавила министр.

Она отметила, что существует задолженность по выплате зарплаты шахтерам, общую сумму которой не назвала. "Правительство держит на особом контроле, прикладывает максимум усилий, чтобы все выплаты текущей заработной платы, задолженности были произведены", - отметила она.

Реформа угольной отрасли

В 2024 году в ЛНР была реализована концепция реформы угольной отрасли, призванная перезапустить угольную промышленность с привлечением инвесторов, создать необходимые условия для развития и обеспечить социальные гарантии шахтерам.

В январе был заключен первый договор аренды с АО "Промышленная группа "Родина" на передачу шахты "Белореченская", фабрики с одноименным названием, а также производственного подразделения "Краснодонское погрузочно-транспортное управление", в целом шести вспомогательных производств. После масштабной реорганизации и перезапуска производства эти предприятия образуют единый комплекс под названием "Белореченский".

В феврале были подписаны договоры аренды имущества с ООО "Торговый дом "Донские угли" на передачу 10 шахт и 11 производственных подразделений.

Ранее в Минтопэнерго ЛНР ТАСС сообщали, что в 2025 году угольные предприятия ЛНР намерены в три раза - до 3,5 млн тонн - увеличить объемы добычи угля по сравнению с 2024 годом, когда было добыто более 1,3 млн тонн.