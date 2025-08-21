Также по 5 тыс. рублей выплатят другим сотрудникам учреждений образования

ТВЕРЬ, 21 августа. /ТАСС/. Учителя в Тверской области получат к началу нового учебного года единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Эта выплата станет ежегодной, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Решением губернатора Игоря Рудени учителя Тверской области получат выплату к 1 сентября, она станет традиционной и ежегодной", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что принято решение по предоставлению выплаты к 1 сентября по 10 тыс. рублей учителям и по 5 тыс. рублей другим сотрудникам учреждений образования.