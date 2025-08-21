По словам главы республики, за 2023-2024 годы обустроили 35 общественных пространств

КАЗАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Жители ДНР воспринимают общественные пространства, которые обустраиваются, в том числе по программе "Формирование комфортной городской среды", как точки гордости, сообщил глава республики Денис Пушилин на пленарном заседании X Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Благо, что у нас есть такая возможность участвовать в программе "Формирование комфортной городской среды". Это огромнейшее наглядное и доступное для большого количества жителей в разных муниципалитетах преображение - это скверы, парки, набережные, детские и спортивные площадки. <...> Это конкретные локации, точки притяжения, которые создаются, и для местных жителей это - точки гордости, по-другому не скажешь", - сказал Пушилин.

Он добавил, что также республика включалась в программу развития сельских территорий, в которую вошли Володарский и Старобешевский округа. Благоустройство идет по линии федерального центра и регионов-шефов. "Самое здесь ощутимое в плане других подходов - во все это включены жители. Сейчас у нас, я с гордостью об этом говорю, за три года приняли участие в голосовании более 240 тыс. жителей региона. О чем это говорит - они верят", - подчеркнул руководитель республики.

По его словам, за 2023-2024 годы обустроено 35 общественных пространств, за этот год планируют сделать еще 48, а всего до 2030 года - 400.

"Сейчас мы находимся, наверно, в такой точке, когда, благодаря поддержке всей страны, благодаря и желанию жителей, мы сейчас находимся даже в моменте не [только] на этапе восстановления всего разрушенного, но на этапе возрождения. И это касается, в том числе и ценностных составляющих", - заключил глава ДНР.