МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российское общество "Знание" запустило всероссийский конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. В рамках проекта будут отмечены лучшие практики, сообщает пресс-служба просветительской организации.

"Общество "Знание" совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации запустило регистрацию на всероссийский конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. Прием заявок продлится до 1 октября. В ходе конкурса будут оценены лучшие практики и форматы работы команд в нескольких номинациях", - говорится в сообщении.

Проект нацелен на выявление эффективных команд проректоров вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. К участию приглашаются команды высших учебных заведений численностью от 2 до 15 человек.

"Университеты сегодня - это не только про науку и образование, но и про воспитание, передачу молодым людям ценностей. Этой работой ежедневно занимаются проректоры и их команды, и в рамках конкурса мы хотим выявить лучшие практики, создать систему обмена опытом. Уверен, что наш проект найдет широкий отклик и станет точкой роста для университетских команд по всей стране", - отметил генеральный директор "Знания" Максим Древаль.

Конкурс включает семь основных номинаций: "Патриотическое воспитание и единство народов России", "Спорт и туризм", "Медиа и творчество", "Добровольчество и экология", "Молодые семьи и социальная сфера", "Профориентационная работа и работа с выпускниками", а также "Просветительская деятельность" для участников, набравших наивысший балл по одноименному критерию. Дополнительно учреждена специальная номинация: "Самая молодежная команда мечты" для команды с лучшей корпоративной культурой.

До 1 октября команды образовательных организаций высшего образования могут подать одну заявку не более чем на три номинации на платформе общества "Знание". Финальные испытания и подведение итогов состоятся на всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованном Министерством науки и высшего образования РФ.