Этель Катерхэм намерена провести день рождения со своими близкими и "насладиться праздником в собственном ритме"

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Британка Этель Катерхэм, которая считается самым старым живущим на Земле человеком, отмечает 116-летие. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Катерхэм, проживающая в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном, сейчас отказывается от общения с прессой. Однако ее семья распространила заявление, в котором рассказала, что женщина намерена провести день рождения со своими близкими и "насладиться праздником в собственном ритме".

Катерхэм родилась 21 августа 1909 года в графстве Хэмпшир. Титул самого пожилого человека в мире она унаследовала от бразильской монахини Ины Канабарро Лукас которая умерла 30 апреля в возрасте 116 лет и 326 дней.

В 18-летнем возрасте она переехала в Индию, где работала няней, позже жила со своим мужем-военным в Гонконге и Гибралтаре, где он служил. Еще в Азии Катерхэм полюбила детей и открыла свой детский сад. Уже по возвращении в Англию она родила двух дочерей.

Катерхэм пережила не только своего мужа Нормана, скончавшегося в 1976 году, но также и дочерей Джем и Энн, ушедших из жизни в начале 2000-х годов и в 2020 году соответственно. Британку также можно назвать одним из самых пожилых в мире людей, переживших коронавирусную инфекцию. Она победила ковид в 2020 году в возрасте 110 лет.

Секрет долголетия

В мае Катерхэм рассказала газете Salisbury Journal, что секрет ее долголетия - "говорить "да" на каждую новую возможность, потому что ты не знаешь, к чему это может привести". "Позитивно относитесь к вещам и пробуйте все, но с умеренностью", - посоветовала женщина.

По официальным данным Книги рекордов Гиннесса, абсолютный рекорд долголетия принадлежал француженке Жанне Кальман. На момент смерти в августе 1997 года ее возраст составлял 122 года и 164 дня.