Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также поделился планами по созданию в рамках министерства совета по обеспечению интересов учителей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства педагогов. Они помогут оказывать помощь и поддержку учителям на местах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в обращении к августовским педагогическим совещаниям, которые проходят во всех регионах России.

"По поручению председателя правительства Российской Федерации мы [Минпросвещения] вместе с Государственной думой работаем над созданием специальной комиссии по защите чести и достоинства учителей. Это даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах", - сказал он.

Кравцов также поделился планами по созданию в рамках министерства совета по обеспечению интересов педагогов. По его словам, все учителя смогут обращаться в ведомство по любым волнующим их вопросам.

"Помимо материального поощрения, педагогу важно и признание профессиональным сообществом. Поэтому мы продолжим поддерживать и развивать конкурсы: учитель года, воспитатель года, директор года и другие", - добавил министр.