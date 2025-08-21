Беглов: к ремонту Невского проспекта привлекли рекордное количество ресурсов

В Санкт-Петербурге дорожники выполнили 50% запланированного объема, заявил губернатор города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Ремонт Невского проспекта в Санкт-Петербурге преодолел "экватор", в работах задействовано рекордное количество спецтехники и специалистов. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Ремонт Невского проспекта жестко контролируется городом. Дорожники выполнили 50% запланированного объема. Перед ними поставлена задача - привести в порядок центральную магистраль Петербурга в сжатые сроки и с максимальным качеством. Ежедневно задействовано 145 единиц спецтехники, 275 специалистов. Сегодня этот объект дорожного ремонта - рекордный в городе по количеству привлеченных ресурсов", - отметил Беглов, его слова приводит пресс-служба администрации главы города.

К настоящему моменту завершены работы на интервале от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы. Движение транспорта по нему открыто. Участок протяженностью 1,3 км составляет почти половину главной улицы Петербурга (2,7 км). Сейчас дорожники приступили к работам на интервале от Садовой улицы до площади Восстания. В общей сложности в ходе ремонта проспекта будет обновлено свыше 70 тыс. кв. м дорожного покрытия. Ремонт на Невском осуществляется поэтапно и комплексно. В границах завершенного участка специалисты обновили также дорожное покрытие на Казанском мосту через канал Грибоедова и на Зеленом мосту через реку Мойку, добавили в Смольном.

Завершить работы на Невском проспекте планируется 27 августа, а открыть движение транспорта - на следующий день, 28 августа. Предыдущий комплексный ремонт главной улицы города с перекрытием движения проводился семь лет назад, в августе 2018 года.