По данным Международной ассоциации по проверке фактов, закон о цифровых услугах предоставляет доступ к данным лишь аккредитованным исследователям, что ограничивает независимый анализ и концентрирует право интерпретации информации у избранных структур

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Европейский союз под видом борьбы с дезинформацией выстраивает систему законодательного контроля над информационными потоками. Об этом говорится во второй части расследовании Международной ассоциации по проверке фактов (Global Fact-Checking Network, GFCN), поступившем в распоряжение ТАСС.

По данным организации, к августу 2025 года Евросоюз сформировал комплексную модель цифрового контроля на базе таких актов, как Закон о цифровых услугах (DSA), регулирующий деятельность крупнейших онлайн-платформ и поисковиков, и проект Chat Control 2 - инициатива по обязательному сканированию личных сообщений на устройствах. "Формально они направлены на защиту пользователей и борьбу с фейками, однако фактически создают централизованную систему управления информацией", - сказано в расследовании.

Отмечается, что закон о цифровых услугах предоставляет доступ к данным платформ лишь аккредитованным исследователям, что ограничивает независимый анализ и концентрирует право интерпретации информации у избранных структур. При этом все чаще именно корпорации, национальные регуляторы и наднациональные органы действуют как единый механизм контроля.

"Цифровое пространство перестает быть площадкой для свободного обмена мнениями и превращается в инфраструктуру, каждая точка которой подлежит проверке, регистрации и при необходимости ограничению", - говорится в расследовании.

По оценке авторов, обязательное сканирование личной переписки, централизованные базы данных и расширение полномочий наднациональных структур трансформируют само понятие приватности и постепенно подменяют демократические процедуры управляемым цифровым порядком.

Цифровой авторитаризм

Авторы предупреждают, что при сохранении тенденции ЕС рискует превратиться в модель цифрового авторитаризма, где контроль встроен в каждое устройство и транзакцию. По их словам, от зрелости европейских институтов и готовности обозначить пределы вмешательства будет зависеть, останется ли цифровая среда частью демократии или окончательно превратится в управляемую систему под лозунгами безопасности и прогресса.

Соперничество за контроль над информацией

В материалах расследования подчеркивается, что европейская цифровая повестка уже перешла на уровень международных отношений, поэтому каждый новый регламент становится предметом переговоров и споров. Как отмечают авторы, в августе 2025 года США усилили давление на Брюссель, заявив, что новые правила ограничивают свободу слова и конкурентоспособность американских технологий.

Напряжение нарастает и в отношениях с Великобританией и Австралией, где обсуждаются инициативы по ограничению шифрования. Эти проекты, формально направленные на защиту детей, эксперты считают частью общего западного курса на контроль над зашифрованными коммуникациями.

Таким образом, авторы пришли к заключению, что новые цифровые регламенты ЕС становятся не только инструментом внутренней политики, но и элементом глобального соперничества за контроль над информационными потоками. "В этой конфигурации приоритет все чаще смещается от защиты прав человека и приватности в сторону стратегических и технологических интересов, определяемых балансом сил на международной арене", - сказано в материалах расследования.