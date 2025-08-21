Все дети выписаны из больницы

САРАТОВ, 21 августа. /ТАСС/. Всех воспитанников интерната в городе Балакове Саратовской области, которых госпитализировали из-за симптомов энтеровируса, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Дети выписаны из стационара с выздоровлением", - сообщили в ведомстве.

30 июля прокуратура региона сообщала о начале проверки в связи с госпитализацией детей из интернатного учреждения в городе Балакове. У них выявили энтеровирусную инфекцию. По информации заместителя министра здравоохранения региона Дениса Грайфера, в инфекционное отделение больницы попали 13 детей.

Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами. Она характеризуется лихорадкой и полиморфизмом клинических симптомов, обусловленных поражением центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы и других органов. Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде - около месяца, в очищенных сточных водах - до двух месяцев.