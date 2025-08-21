Перед этим он успешно прошел стажировку в правительстве РФ и в подведомственных структурах

МАХАЧКАЛА, 21 августа. /ТАСС/. Герой России, участник программы "Время героев" Залибек Умаев занял пост заместителя гендиректора "Росстройконтроля". Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Рад сообщить, что Герой России полковник Залибек Касумович Умаев, у которого я был наставником по программе "Время героев", занял пост заместителя гендиректора "Росстройконтроля". Залибек Касумович прошел серьезный путь: военная служба, в том числе в инженерных войсках, участие в специальной военной операции, два ордена Мужества, звание Героя России. Его умение решать сложнейшие задачи, работать в условиях высокой ответственности и внимательность к деталям - именно то, что нужно нам в строительной отрасли", - написал Хуснуллин.

По его словам, Умаев успешно прошел стажировку в правительстве РФ и в подведомственных структурах, изучил процессы изнутри и проявил себя настоящим профессионалом.

"Уверен, его военный и управленческий опыт помогут усилить работу "Росстройконтроля". В новой должности он будет отвечать за управление специальных видов контроля на объектах по всей стране. Программа "Время героев" была запущена по поручению президента. Ее задача - чтобы офицеры нашли себя в гражданской жизни. Так и происходит", - добавил Хуснуллин.

Залибек Умаев родился 25 мая 1980 в дагестанском селе. После окончания школы он поступил в Дагестанский государственный педагогический университет на технолого-экономический факультет, который окончил с красным дипломом. Параллельно Умаев получал военное образование в Каспийске. У него несколько высших военных образований.