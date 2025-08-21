"Россети Тюмень" направили свыше 800 млн рублей на ремонт электросетей на Ямале

Специалисты выполнили технические мероприятия на 115 подстанциях региона

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Компания "Россети Тюмень" направила более 800 млн рублей на подготовку электросетевого комплекса к отопительному сезону 2025-2026 годов в Ямало-Ненецком автономном округе. Специалисты выполнили технические мероприятия на 115 подстанциях региона, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Россети Тюмень" подвели промежуточные итоги реализации ремонтной кампании в Ямало-Ненецком автономном округе. С начала года на повышение надежности функционирования электросетевого комплекса системообразующая энергокомпания направила более 800 млн рублей. Специалисты выполнили технические мероприятия на 115 подстанциях 110 и 220 кВ, обеспечивающих электроснабжение Надыма, Салехарда, Ноябрьска и других населенных пунктов региона, а также центров добычи углеводородов", - отметили в компании.

На высоковольтных линиях электропередачи (ЛЭП) специалисты завершили работы по замене 22 км грозотроса и двух километров провода, установили свыше 3,6 тыс. новых изоляторов. Кроме того, выполнили усиление более 700 опор воздушных линий электропередачи, десять деформированных конструкций были полностью заменены.