Военный корреспондент Первого канала погибла 26 марта в результате подрыва боеприпаса украинских вооруженных формирований в Белгородской области

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России передал родственникам погибшей журналистки Первого канала Анны Прокофьевой ведомственную медаль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

26 марта в результате подрыва боеприпаса украинских вооруженных формирований в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Следственным комитетом России расследуется уголовное дело по статьям о террористическом акте, а также о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина руководитель Главного следственного управления СК России по городу Москве Дмитрий Владимирович Беляев передал родственникам Анны ведомственную медаль "Доблесть и отвага", - говорится в сообщении.

Военкор Анна Прокофьева, проявив исключительную самоотверженность и преданность профессии, стала одной из первых, кто в составе Вооруженных сил РФ вошел в освобожденную Суджу. Ее репортажи из эпицентров боевых действий внесли значимый вклад в формирование объективной картины событий, добавили в ведомстве.