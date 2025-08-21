Таким образом свои жилищные условия улучшат 269 человек

ЙОШКАР-ОЛА, 21 августа. /ТАСС/. Свыше сотни аварийных жилых домов, признанных таковыми с 1 января 2017 года, планируется расселить в Марий Эл в ближайшие два года. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев, комментируя утверждение республиканским правительством соответствующей программы.

"Утвердили республиканскую программу переселения граждан из аварийного жилья на 2025-2026 годы, в нее включены дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года, в течение двух лет расселим 110 аварийных жилых помещений общей площадью более 3,7 тыс. кв м", - сказал Зайцев. Он отметил, что таким образом свои жилищные условия улучшат 269 человек.

По словам главы региона, общий объем финансирования программы составит почти 286 млн рублей, из которых 175,5 млн рублей - это средства фонда развития территорий и 110,3 млн рублей - средства республиканского бюджета. "Работа ведется в рамках поручения президента России, с нынешнего года в стране стартовал нацпроект "Инфраструктура для жизни" и наша республиканская программа стала частью этой масштабной федеральной работы", - заметил Зайцев.

Ранее глава республики сообщал, что всего в Марий Эл сформирован перечень многоквартирных домов, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. "Всего расселению подлежат 472 дома, в которых проживают 7 тыс. 868 человек", - отмечал Зайцев.