Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других заведомо незаконное материальное вознаграждение за служебное поведение или в связи с занимаемой должностью

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Верховный суд России рассмотрел жалобу на приговор начальника федерального государственного казенного учреждения Башкирии Дима Муслимова и в рамках своего решения разъяснил, чем взятка отличается от отката. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Такие обстоятельства не установлены по настоящему делу", - сказано в документе.

Приговором Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан от 31 августа 2023 года Дим Муслимов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (2 эпизода) и получении взятки (17 эпизодов). По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного по другому приговору наказания осужденному назначено 15 лет колонии строгого режима со штрафом 65 млн рублей и лишением права занимать должности в госорганах на восемь лет. Позднее апелляция снизила срок наказания на два года.

После этого адвокаты Муслимова подали жалобу в Верховный суд. По мнению защиты, он виновен только в злоупотреблении полномочиями, а взятка была вменена чиновнику ошибочно.

"Согласно показаниям названных сотрудников учреждения и иным перечисленным в приговоре доказательствам, установлено лишь то, что перед изданием приказов на получение материальной помощи оговаривалось вернуть часть денег их руководителю Муслимову, то есть всеми лицами осознавался лишь факт разделения полученных денег без каких-либо условий выполнения действий (бездействий) должностного характера. Опасения, о которых говорили свидетели (быть наказанными, потерять работу), как установлено, были лишь их опасениями, и никак не могли быть оценены как условия договоренностей, формирующих основания взяточничества", - отмечается в определении.

Судебная коллегия ВС отдельно подчеркнула, что сама схема получения средств исходила не от подчиненных, а от руководителя учреждения. "То есть, судом установлено, что фактически Муслимов забирал часть денег, которые сам же и незаконно выдавал из бюджетных средств, что оговаривалось заранее с его подчиненными", - уточняется в определении. Учитывая все вышеперечисленных обстоятельства Верховный суд отменил приговор первой инстанции и решения вышестоящих инстанций, отправив дело в Белорецкий суд Башкирии на новое рассмотрение.