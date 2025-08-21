В закрытом атомном городе Саров открыли детскую поликлинику

Она будет работать при клинической больнице Федерального медико-биологического агентства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев торжественно открыли новую детскую поликлинику клинической больницы № 50 ФМБА России в Сарове Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

"Мы системно развиваем медицину в атомных городах. Расширяется спектр высокотехнологичной медицинской помощи, создаются новые отделения, приходят молодые кадры. Год назад мы с Алексеем Евгеньевичем [Лихачевым] открыли в Сарове современный сосудистый центр с ангиографической операционной. Уже сегодня мы видим ощутимые результаты: проведено 755 лечебно-диагностических исследований, среди которых - более 300 стентирований и более 300 коронарографий", - приводятся в сообщении слова Скворцовой.

Она отметила, что новая поликлиника - это детский медицинский центр, где юные пациенты могут получить необходимую высококвалифицированную помощь. По ее словам, впервые в городе открыты новые кабинеты охраны зрения и центр репродуктивного здоровья детей и подростков, работает дневной стационар и отделение реабилитации.

В дневном стационаре общетерапевтического профиля смогут пройти лечение дети и подростки при заболеваниях нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Так называемая умная палата позволит за 10 минут определить более 100 физиологических параметров. На основании результатов обследования врач-педиатр даст рекомендации по здоровому питанию и образу жизни. В случае выявления отклонений пациента направят на консультацию к узкопрофильным специалистам.

В отделении реабилитации представлены все возможности для восстановления после заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, соматических патологий. Отделение оснащено роботизированными тренажерами, необходимым оборудованием для физио- и механотерапии. Благодаря цифровым технологиям врачи смогут проводить телемедицинские консультации с ведущими специалистами профильных научно-клинических центров страны, обеспечивая своевременную диагностику и направление пациентов в федеральные клиники.

Работа с кадрами

В ФМБА обратили внимание на то, что была проведена также большая кадровая работа. В открытой поликлинике полная укомплектованность участковыми педиатрами, более 91% - узкопрофильными специалистами. Для привлечения новых кадров Росатом выделяет финансирование на покупку квартир для сотрудников.

Лихачев напомнил, что открытие поликлиники - это продолжение совместной работы, которую госкорпорация ведет в Сарове вместе с ФМБА по проекту повышения качества оказания медпомощи в атомных городах. "Саров стал пилотным участником этого проекта. За 4 года общий объем инвестиций ФМБА России и Госкорпорации в здравоохранение в атомных городах составил 1 млрд 133 млн рублей. Мы видим результаты этих инвестиций и приближаемся к целевой модели системы здравоохранения для всех городов Росатома", - подчеркнул Лихачев.