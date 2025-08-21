Также на территории области объявили желтый погодный уровень

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сильный дождь может пройти 22 августа в Московском регионе. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с полудня до 21:00 мск пятницы в Подмосковье прогнозируется дождь, местами сильный", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в связи с подобным прогнозом на территории области объявлен желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

По прогнозам синоптиков, предстоящая ночь в Москве и Подмосковье будет достаточно прохладной: в столице хоть и ожидается преимущественно без осадков, но столбики термометров покажут всего плюс 6-8 градусов, в центре мегаполиса - до плюс 11 градусов. По области местами не исключен небольшой дождь, при этом воздух прогреется до плюс 4-9 градусов.

Днем 22 августа ожидаются осадки при температуре воздуха около 15-17 градусов выше нуля в Москве и до плюс 18 градусов в Подмосковье. Ветер прогнозируется специалистами Гидрометцентра РФ восточной четверти со скоростью 6-11 м/с.

Собеседник агентства пояснил в этой связи, что проникновению прохладных воздушных масс в центр Европейской России обеспечивает тропосферный циклон. "В Москве температура будет близка к норме, но на отрицательном фоне, по-прежнему не обойдется без дождей разной интенсивности", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Здесь также напомнили, что накануне в столичном регионе волновой атмосферный фронт принес осадки, местами сильные. При этом днем в мегаполисе до 13 мм осадков, ночью - до 17 мм осадков, а по области до 21 и 19 мм, соответственно.