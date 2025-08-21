Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил о планах поддержки трудоустройства ветеранов боевых действий

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минобрнауки России планирует с нового учебного года регулярно проводить встречи с участниками спецоперации и их семьями для контроля механизмов содействия в получении образования. Об этом журналистам сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Как только начнется новый учебный год, мы будем регулярно проводить встречи такого рода. Отдельная квота действует третий год, то есть скоро начнутся первые выпуски, будем помогать с трудоустройством", - сказал он после встречи с участниками и детьми участников СВО в Министерстве науки и высшего образования России.

Встреча была проведена по инициативе главы ведомства. Министр рассказал, что хотел "из первых рук получить обратную связь" и узнать от участников СВО и детей ветеранов, как работают механизмы по содействию данной льготной категории в получении образования.

Министр также отметил, что ветераны СВО, которые были на передовой и защищали интересы страны, имеют "свой уникальный взгляд", поэтому для ведомства важно внимательно прислушиваться к мнениям и предложениям абитуриентов и студентов данной категории.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников СВО смогут учиться в вузе по квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.