В Якутии намерены пересмотреть финансирование агрошкол

Такая необходимость назрела из-за пятикратного снижения доли выпускников, продолживших обучение по сельскохозяйственным специальностям

ЯКУТСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Якутии считают необходимым пересмотреть финансирование агрошкол в республике на фоне пятикратного снижения доли выпускников, продолживших обучение по сельскохозяйственным специальностям. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе пленарного заседания августовского совещания работников образования республики.

"С 2018 года доля выпускников агрошкол, продолживших обучение по сельскохозяйственным специальностям, снизилась в пять раз, до 0,7%. Вклад агрошкол в кадровое усиление аграрной отрасли республики сводится практически к нулю, - сказал Николаев. - Считаю, что необходимо пересмотреть принципы финансирования агрошкол. Целевое субсидирование должно быть связано не просто с формальным статусом, а с реальной результативностью, например, с профессиональным обучением, с выдачей свидетельств по профессиям. Предлагаю министерству образования и науки республики подготовить перевод агрошкол на субсидирование на конкурсной, грантовой основе".

Глава региона предложил внедрить такой механизм также для школ политехнической направленности, "чтобы поддерживать именно те школы, которые в партнерстве с СПО, с производственными предприятиями дают выпускникам рабочие специальности".

В 2024 году только 12% выпускников Арктического государственного агротехнологического университета трудоустроились по специальности, Якутского сельхозтехникума - менее 40%. В этом году, по предварительным данным, трудоустройство по специальности составляет 30-37%.