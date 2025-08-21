Современные городские автобусы "Ситимакс-9" вмещают более 70 человек

МАХАЧКАЛА, 21 августа./ТАСС/. Власти Дагестана для маршрута Махачкала - Каспийск приобрели десять новых автобусов. Их осмотрел глава Дагестана Сергей Меликов, передает корреспондент ТАСС.

По сообщению администрации руководителя региона, ранее глава Дагестана, отвечая на вопросы жителей республики в ходе прямой линии, ставил перед органами власти задачу обеспечить качественное транспортное сообщение между Махачкалой и Каспийском.

"Современные городские автобусы "Ситимакс-9" вмещают более 70 человек. Салоны оборудованы кондиционерами, системами видеонаблюдения и навигации, терминалами безналичной оплаты. Специально спроектированная конструкция автобуса обеспечивает высокую скорость посадки и высадки пассажиров", - говорится в сообщении администрации Меликова.

Уточнятся, что автобусы начнут курсировать по расписанию: с 6:30 до 22:00 с интервалом 10 минут. Маршрут будет пролегать от завода "Дагдизель" в Каспийске до остановки "Каспийская" в Махачкале.