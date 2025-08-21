Они изготавливаются за счет средств государственного фонда и выдаются ветеранам боевых действий с 2024 года

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 200 ветеранов боевых действий из ДНР получили высокотехнологичные протезы при содействии фонда "Защитники Отечества", сообщила ТАСС руководитель филиала фонда в республике Марина Соловарова.

"Это многофункциональные протезы, которые изготавливаются за счет средств государственного фонда, то есть социальный координатор проводит определенную работу, подготавливает пакет документов, мы формируем заявку, направляем в адрес центрального аппарата фонда, экспертным советом рассматривается, и за счет средств фонда изготавливаются эти протезы, которые в том числе позволяют заниматься спортом, физкультурой. Уже порядка 200 ребят получили эти высокотехнологичные протезы", - сказала Соловарова.

Она добавила, что бионические протезы выдают ветеранам при содействии фонда с 2024 года. В этой работе филиал сотрудничает с Донецким протезно-ортопедическим центром, который производит средства реабилитации. По поручению президента РФ Владимира Путина центр реконструировали в 2023-2024 годах.

В декабре прошлого года в филиале фонда сообщили ТАСС о помощи в получении протезов 123 ветеранам. "Защитники Отечества" также содействуют реабилитации ветеранов после протезирования.